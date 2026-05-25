Dopo i funerali di una insegnante, un gruppo di sub si è radunato a 17 metri di profondità per recitare una preghiera collettiva davanti al Cristo degli Abissi. I partecipanti hanno nuotato fino all'installazione sommersa, formando una fila per rendere omaggio alla docente scomparsa. L'evento si è svolto in silenzio, con i sub che hanno mantenuto il rispetto e la commozione anche sott'acqua.

Una preghiera collettiva sul Cristo degli Abissi a 17 metri di profondità dopo i funerali. Questo sarà l’addio degli studenti del corso Distav alla professoressa Monica Montefalcone, morta in fondo a una grotta dell’atollo di Vaanu, alle Maldive insieme a sua figlia Giorgia, alla ricercatrice Muriel Oddenino, al neolaureato Federico Gualtieri e al capobarca Gianluca Benedetti. La statua bronzea che si trova sul fondale della baia di San Fruttuoso, tra Camogli e Portofino, all’interno dell’Area naturale marina protetta Portofino, è stata realizzata fondendo medaglie, campane e parti di navi come simbolo universale per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita in mare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La strage dei sub. Una preghiera sott’acqua. L’omaggio alla prof morta

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