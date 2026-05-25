La sorpresa Cinà in attesa di Sinner

Aspettando Sinner a Parigi parlano tutti di lui, soprattutto gli avversari. Casper Ruud, lo sconfitto della finale di Roma, dice per esempio che «si sente la stessa sensazione di quando c’era Nadal: è il grande favorito». Frances Tiafoe avvisa i naviganti: «È straordinario, ma se lo mettiamo su un piedistallo finisce che entriamo in campo già battuti». John McEnroe riassume così: «Sarà uno contro tutti». Il Roland Garros ieri è cominciato così, mentre Jannik continua ad allenarsi nella calura per arrivare pronto all’esordio di domani contro il francese Tabur. Perché i meteorologi avvisano che fino a venerdì la terra sarà rovente (con temperature sempre sopra i 30 gradi), e c’è chi spera che questo serva a fermare il Cannibale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trained by three beauties in prison, he returns, tears up the marriage, and shakes the world.

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