La sorpresa Cinà in attesa di Sinner

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Parigi, gli avversari di Jannik Sinner commentano la sua presenza nel torneo. Casper Ruud, sconfitto nella finale di Roma, afferma che si percepisce una sensazione simile a quella di Nadal, definendo Sinner come il grande favorito. La discussione si concentra sulla percezione delle aspettative nei confronti del tennista italiano, con Ruud che sottolinea il suo ruolo di principale pretendente al titolo.

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Aspettando Sinner a Parigi parlano tutti di lui, soprattutto gli avversari. Casper Ruud, lo sconfitto della finale di Roma, dice per esempio che «si sente la stessa sensazione di quando c’era Nadal: è il grande favorito». Frances Tiafoe avvisa i naviganti: «È straordinario, ma se lo mettiamo su un piedistallo finisce che entriamo in campo già battuti». John McEnroe riassume così: «Sarà uno contro tutti». Il Roland Garros ieri è cominciato così, mentre Jannik continua ad allenarsi nella calura per arrivare pronto all’esordio di domani contro il francese Tabur. Perché i meteorologi avvisano che fino a venerdì la terra sarà rovente (con temperature sempre sopra i 30 gradi), e c’è chi spera che questo serva a fermare il Cannibale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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