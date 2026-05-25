Anche in estate andrà in onda La Ruota della Fortuna: Mediaset nega il riposo a Gerry Scotti. Così da fine giugno L'Eredità sfiderà in access il suo programma La Ruota della Fortuna non si fermerà, è questa l’ultima e inaspettata decisione di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi non vuole rinunciare ai telespettatori, ad oggi la trasmissione in access fa un ascolto medio di 4 milioni e mezzo e quindil’ad Mediaset sa bene che rinunciare a Scotti significa incassare meno.Ma così vorrà dire che il conduttore in un anno non si sarà mai riposato, impensabile sia per il presentatore stesso sia per il format che ha bisogno di fermarsi, altrimenti il pubblico potrebbe presto annoiarsi e in quell’orario cambiare canale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - La Ruota della Fortuna proseguirà per tutta l’estate: Gerry Scotti instancabile

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Triplete Soundtrack remix! - La Ruota della Fortuna

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