La rivincita e il capolavoro del pescarese Eusebio Di Francesco

Eusebio Di Francesco ha commentato il suo ritorno alla guida tecnica dopo due stagioni difficili. Ha ringraziato la società, il presidente e i giocatori per il supporto ricevuto. La sua dichiarazione si concentra sulla soddisfazione per il lavoro svolto e sulla gratitudine verso chi ha contribuito al suo reinserimento nel ruolo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui risultati o sui dettagli della stagione.

"I due anni precedenti sono stati duri da digerire. Ringrazio tutt:i presidente, società e questi ragazzi splendidi. Non eravamo i favoriti, io ero un po' definito il 'gatto nero' e ci siamo tolti questa sfortuna oggi". Ha parlato così a caldo il pescarese Eusebio Di Francesco subito dopo aver. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesco Fortunato si racconta: “Quel record del mondo è stata una rivincita”Francesco Fortunato si è raccontato dopo aver stabilito un record mondiale sui 5000 metri indoor ad Ancona.

Le città di pianura domina i David di Donatello: 8 statuette per il capolavoro di Francesco Sossai che torna in salaNella serata di ieri si è svolta la 71ª edizione dei David di Donatello, presso l’area di Cinecittà.

Temi più discussi: La rivincita di Eusebio Di Francesco: dopo due retrocessioni, l'impresa con il Lecce; Lecce Genoa, Di Francesco: 'Grande salvezza, ultimi due anni non sono stati facili'. Video; La vigilia di ‘don Eusebio’. Di Francesco: ‘È la partita più importante della stagione’; Lecce, Di Francesco dopo la salvezza: Ringrazio la società e questi splendidi ragazzi.

Sono contento per Eusebio Di Francesco , dopo due retrocessioni di fila ha evitato la terza guidando una squadra con l ultimo monte ingaggi della serie A . Al #Lecce ha dato un gioco piacevole e aggressivo. Purtroppo limitato spesso dalla carenza tecnica de x.com

I brasiliani festeggiano per strada quando Carlo Ancelotti chiama il nome di Neymar reddit

La rivincita di Eusebio Di Francesco: dopo due retrocessioni, l'impresa con il LecceLa rivincita di Eusebio Di Francesco, salvo all'ultima giornata con il Lecce. E che rivincita. Anzi, sono due. La prima è tutta legata al ... msn.com

Di Francesco e il Lecce salvo: Mi godo la serataClicca qui per leggere le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, al termine della sfida contro il Genoa ... pianetagenoa1893.net