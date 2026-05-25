La rivincita e il capolavoro del pescarese Eusebio Di Francesco

Da ilpescara.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Eusebio Di Francesco ha commentato il suo ritorno alla guida tecnica dopo due stagioni difficili. Ha ringraziato la società, il presidente e i giocatori per il supporto ricevuto. La sua dichiarazione si concentra sulla soddisfazione per il lavoro svolto e sulla gratitudine verso chi ha contribuito al suo reinserimento nel ruolo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui risultati o sui dettagli della stagione.

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"I due anni precedenti sono stati duri da digerire. Ringrazio tutt:i presidente, società e questi ragazzi splendidi. Non eravamo i favoriti, io ero un po' definito il 'gatto nero' e ci siamo tolti questa sfortuna oggi". Ha parlato così a caldo il pescarese Eusebio Di Francesco subito dopo aver. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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