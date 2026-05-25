La Regione stanzia 17 milioni di euro per il pareggio di bilancio dell' Ausl Romagna Scontro tra le forze politiche
La Regione Emilia-Romagna ha destinato 17 milioni di euro per coprire il bilancio dell'Ausl Romagna. Contestualmente, sono stati annunciati 118 milioni di euro per garantire il pareggio di bilancio di tutte le aziende sanitarie della regione. Le decisioni sono state comunicate attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori dettagli sui criteri di assegnazione o sulle modalità di gestione dei fondi. Nessuna dichiarazione aggiuntiva è stata rilasciata in merito alle implicazioni di queste misure.
La Regione Emilia-Romagna stanzia 118 milioni di euro per assicurare il pareggio di bilancio delle Ausl. La commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli, ha dato parere favorevole alla proposta di delibera della Giunta sui bilanci delle Ausl. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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