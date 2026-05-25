la recanatese valorizzi il settore giovanile

Andrea Tubaldi è attualmente il responsabile temporaneo della Recanatese, che punta a rinnovare il settore giovanile. La società lavora per modificare l’approccio e la struttura, con l’obiettivo di valorizzare i giovani calciatori. La squadra prosegue la stagione con un ruolo di transizione in attesa di cambiamenti più strutturali. Nessuna comunicazione ufficiale su nuovi nomi o piani definitivi, ma l’intenzione è di rafforzare il settore giovanile nel prossimo futuro.

Recanati Forse non gradirà appieno questo termine ma Andrea Tubaldi è, allo stato attuale, una sorta di "traghettatore" verso l’approdo della nuova Recanatese che, nelle intenzioni, dovrà avere una veste almeno parzialmente diversa da quella degli ultimi tempi. Partiamo dal progetto tecnico, che inevitabilmente è legato al budget: possiamo dire che il vero obiettivo è non rivivere i patemi degli ultimi due anni? "Diciamo che la priorità è la vera valorizzazione del nostro settore giovanile al quale forse è arrivato il momento di lavorare in maniera diversa. Il corto circuito che si è creato è quello che nonostante ci siano stati buoni risultati poi sono stati pochissimi quelli che sono arrivati in prima squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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