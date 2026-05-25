Un gruppo di cittadini ha rotto gli specchietti di alcune auto in via Gioia durante un sabato pomeriggio soleggiato. Tre persone sono state fermate dai carabinieri, che le hanno bloccate sul posto. La scena si è sviluppata senza preavviso, con le persone coinvolte che si sono opposte alle forze dell’ordine. Nessun altro dettaglio sulla dinamica o sui motivi dell’azione.

Una reazione improvvisa e spontanea. Un esempio di senso civico in un assolato sabato pomeriggio in centro a Milano. Sono le 18.15 quando due carabinieri del Nucleo Radiomobile, di pattuglia nella zona della Stazione Centrale, si imbattono in un gruppo di ciclisti all’angolo tra via Gioia e via Galvani. "Lì c’è una persona che sta prendendo a calci gli specchietti delle auto parcheggiate", danno l’allarme, indicando un uomo che avanza tra le macchine in sosta nel controviale in direzione De Marchi. Uno dei militari lo vede in lontananza e scende per avvicinarsi, mentre il collega alla guida resta al volante per posteggiare poco lontano. Appena lo sconosciuto, che poi si scoprirà essere un trentenne tunisino senza fissa dimora, si accorge che qualcuno lo sta seguendo a distanza, finisce l’opera sradicando il quarto retrovisore della serie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La reazione dei cittadini in strada. Spacca gli specchietti in via Gioia. In tre lo bloccano con i carabinieri

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