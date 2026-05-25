Alle 15, meno persone si sono recate alle urne rispetto alle scorse tornate elettorali. La partecipazione appare in calo rispetto alle precedenti elezioni, con meno cittadini che hanno scelto di votare. Le date delle elezioni passate sono diverse: nel 2024 si è votato anche di sabato e domenica fino a sera, nel 2019 solo di domenica. La differenza di calendario rende difficile un confronto diretto, ma la tendenza generale sembra essere quella di un minor afflusso.

Il raffronto con le precedenti elezioni è difficile (nel 2024 si votò sabato pomeriggio 8 giugno e domenica 9 giugno fino alle 23 per la concomitanza con le Europee; nel 2019 solo la domenica, era il 26 maggio), ma la sensazione è che la partecipazione sia tendenzialmente in calo. Alle 12 di ieri si era recato alle urne il 12,77% degli aventi diritto (elettori totali 132.759 distribuiti su 179 sezioni); alle 19 si è recato alle urne il 31,50%. Un primo confronto non scientifico può essere fatto tra la rilevazione delle 19, a 12 ore dall’apertura dei seggi, e quella delle 12 di domenica 9 giugno 2024, corrispondente alle prime 13 ore di apertura (votò il 34,14% degli elettori): si asesterebbe il calo intorno ai 2,5 punti percentuali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La partecipazione cala. Meno elettori alle urne. Oggi si vota fino alle 15. Attesa per i risultati

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