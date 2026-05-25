La nuova ordinanza del comune brianzolo per la lotta alle zanzare | i trasgressori rischiano l’arresto
Il comune brianzolo ha adottato una nuova ordinanza contro le zanzare, che prevede multe fino a 206 euro e, in casi più severi, l’arresto fino a tre mesi. La norma si applica a chi non rispetta le disposizioni per la prevenzione e il contenimento delle zanzare. La misura è stata resa pubblica con l’obiettivo di ridurre la presenza di insetti in aree pubbliche e private. La sanzione è prevista dall’articolo 650 del codice penale.
Multe fino a 206 euro o, nei casi più gravi, l’arresto fino a 3 mesi come previsto dall’articolo 650 del codice penale. È quanto stabilito per cittadini e attività dall’ultima ordinanza comunale del comune di Brugherio del 20 maggio per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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