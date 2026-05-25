La nuova ordinanza del comune brianzolo per la lotta alle zanzare | i trasgressori rischiano l’arresto

Da monzatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chi non rispetta le nuove regole comunali contro le zanzare può essere arrestato fino a tre mesi o multato fino a 206 euro. L’ordinanza, entrata in vigore di recente, prevede sanzioni più severe per chi non elimina le aree di accumulo d’acqua o non adotta misure di prevenzione. La polizia locale ha iniziato i controlli nelle zone più colpite.

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Multe fino a 206 euro o, nei casi più gravi, l’arresto fino a 3 mesi come previsto dall’articolo 650 del codice penale. È quanto stabilito per cittadini e attività dall’ultima ordinanza comunale del comune di Brugherio del 20 maggio per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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