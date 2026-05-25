La zona di Sant’Agostino a Firenze registra un aumento delle presenze durante le ore serali, con gruppi di persone che occupano strade e marciapiedi, spesso con bicchieri in mano. I residenti lamentano di non riuscire a riposare a causa della musica e del rumore proveniente dalla movida, che si estende anche alle aree circostanti. La situazione ha generato tensioni tra chi frequenta i locali e chi vive nella zona, con segnalazioni di disturbo e difficoltà a mantenere la quiete notturna.

Firenze, 25 maggio 2026 – Dall’alto sembra un formicaio umano incastrato tra le mura dell’Oltrarno. Corpi stretti uno accanto all’altro, bicchieri in mano, gruppi che si allargano fino a occupare completamente la carreggiata. Le auto restano ferme, quasi inghiottite dalla folla. I motorini sono parcheggiati a fatica ai lati della strada, mentre centinaia di persone continuano a riversarsi davanti all’ingresso illuminato del locale. È questa la scena che, notte dopo notte, si ripete in via Sant’Agostino, nel cuore di Firenze, dove i residenti ormai parlano apertamente di “una situazione fuori controllo. I nostri tentativi di dialogo col titolare sono miseramente falliti, così come le chiamate alla Polizia municipale che non si è mai palesata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La movida di Firenze si allarga, tensione in Sant’Agostino. I residenti: “Non dormiamo”

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