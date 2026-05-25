La Manhattan si conferma la più gettonata | file per il voto e un candidato che presidia il seggio

La scuola Manhattan del Villaggio Peruzzo si conferma il luogo più frequentato dagli elettori e dai candidati durante le elezioni. Si sono formate lunghe file per votare, mentre un candidato si è presentato direttamente al seggio per presidiare le operazioni di voto. La presenza massiccia di persone ha caratterizzato questa giornata, con molti che hanno scelto di recarsi in quella sede specifica. Nessun altro seggio ha registrato un flusso così elevato di cittadini e rappresentanti.

La scuola Manhattan del Villaggio Peruzzo si conferma la più gettonata degli elettori e soprattutto dei candidati e del loro entourage. Anche questa mattina ci sono capannelli davanti all'istituto e un via vai continuo di persone.Un candidato al Consiglio comunale presidia l'ingresso, fermando. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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