La guerra con l’Iran è stata un’enorme sconfitta per gli Usa

Gli Stati Uniti hanno subito una pesante sconfitta nella guerra contro l’Iran, secondo alcune fonti. Pur avendo ottenuto successi militari sul campo, le operazioni sono state considerate tatticamente vincenti ma con conseguenze strategiche disastrose. La guerra ha portato a perdite e danni che hanno compromesso la posizione degli Stati Uniti nella regione. La dichiarazione evidenzia come l’esito non sia stato positivo a livello complessivo.

«Una enorme sconfitta per gli Usa, nonostante il successo militare, che è stato tattico, ma strategicamente disastroso». Di più: «Una resa totale, che ci rende succubi dell’Iran e corrode la leadership globale degli Stati Uniti». È quello che Robert Kagan, già guru dei neoconservatori durante l’amministrazione Bush, pensa dell’accordo a cui sta lavorando Donald Trump. Intervistato da Repubblica, Kagan spiega che il presidente si è arreso, perché «non ha ricevuto alcuna concessione dall’Iran. Nemmeno sul fronte nucleare, l’unica cosa che sembra interessargli. Quindi l’idea che Trump possa ricominciare la guerra tra 60 giorni è semplicemente ridicola. 🔗 Leggi su Open.online

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