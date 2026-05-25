La fortuna bacia Monza e Brianza vinti quasi 30mila euro

Da monzatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell’ultimo fine settimana, nella provincia di Monza e Brianza, sono stati vinti quasi 30.000 euro tra Lotto e 10eLotto. La somma rappresenta il totale delle vincite registrate nella zona durante il periodo. Non sono stati forniti dettagli sui singoli vincitori o sulle modalità di gioco. La cifra complessiva evidenzia un incremento delle giocate e delle vincite nella regione.

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Quasi 30mila euro. È tanto quanto è stato vinto nell'ultimo fine settimana nella provincia di Monza e Brianza tra Lotto e 10eLotto. Come riporta Agimeg, la vittoria più corposa è avvenuta in una ricevitoria di Limbiate dove un appassionato giocatore si è portato a casa ben 15mila euro frutto di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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