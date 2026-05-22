La fortuna bacia la Brianza | vinti oltre 38mila euro
Nella giornata di giovedì 21 maggio, un abitante di Albiate ha vinto 38.283 euro e 70 centesimi giocando al Lotto in una ricevitoria di via Italia. La vincita riguarda un terno, risultato che ha portato un incremento significativo al suo importo totale. La notizia è stata diffusa da Agipronews, senza ulteriori dettagli sulle modalità di gioco o altri eventuali premi collegati. La fortuna ha sorriso a questa persona durante il concorso di quella giornata.
Il famoso terno al Lotto fa felice un abitante brianzolo. Nel concorso di giovedì 21 maggio infatti, come riporta Agipronews, ad Albiate un fortunato scommettitore ha vinto 38mila 283 euro e 70 centesimi in una giocata al Lotto nella ricevitoria di via Italia.A rendere felice il giocatore. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: La fortuna bacia la Brianza: vinti 5mila euro