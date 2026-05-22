La fortuna bacia la Brianza | vinti oltre 38mila euro

Nella giornata di giovedì 21 maggio, un abitante di Albiate ha vinto 38.283 euro e 70 centesimi giocando al Lotto in una ricevitoria di via Italia. La vincita riguarda un terno, risultato che ha portato un incremento significativo al suo importo totale. La notizia è stata diffusa da Agipronews, senza ulteriori dettagli sulle modalità di gioco o altri eventuali premi collegati. La fortuna ha sorriso a questa persona durante il concorso di quella giornata.

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Il famoso terno al Lotto fa felice un abitante brianzolo. Nel concorso di giovedì 21 maggio infatti, come riporta Agipronews, ad Albiate un fortunato scommettitore ha vinto 38mila 283 euro e 70 centesimi in una giocata al Lotto nella ricevitoria di via Italia.A rendere felice il giocatore. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La fortuna bacia la Brianza: vinti 5mila euro