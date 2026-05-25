Il sindaco di Bari ha dichiarato a La Repubblica che la famiglia Hartono non ha presentato i documenti richiesti durante le procedure di soggiorno. La comunicazione si riferisce a una situazione amministrativa e non riguarda questioni penali o di altra natura. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi su eventuali motivi o conseguenze legali. La precisazione si inserisce in un contesto di controlli e verifiche condotte dall’amministrazione locale.

La famiglia Hartono a Bari? Decaro spiega a La Repubblica: "Non fornirono i documenti necessari" «Quella degli Hartono è una fake news. Primo, la loro mail arriva fuori tempo massimo. Ma con la commissione la accettiamo lo stesso, anche a rischio di imbatterci in ricorsi. Secondo, nella mail scrivono a chiare lettere che non possono fornire i tre documenti, tra cui il business plan e il piano triennale delle attività, necessari per partecipare al bando, richiesti non da noi ma dalla Federcalcio per l’iscrizione. E chiedono all’amministrazione di avere più tempo. Io a quel punto avrei dovuto sospendere l’assegnazione del titolo, a rischio di far decadere le altre proposte, e dire ai tifosi di aspettare qualche altro giorno, senza alcuna garanzia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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