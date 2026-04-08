Vendere auto | documenti necessari procedura e consigli?

Se si desidera vendere un'auto, è importante conoscere i documenti richiesti e seguire correttamente la procedura. La lista include il libretto di circolazione, il certificato di proprietà e il documento di identità del venditore. La procedura prevede la consegna dei documenti all'acquirente, la comunicazione dei dati alla Motorizzazione e la trasmissione del contratto di vendita. È utile evitare errori come omissioni o documenti incompleti durante il processo.

Devi vendere la tua auto? Ecco la lista completa dei documenti che servono, la procedura passo per passo e gli errori da evitare. Che tu venda a un privato o a un concessionario, questa guida ti spiega tutto. Per vendere un’auto servono: documento di identità, codice fiscale, certificato di proprietà (o DU), carta di circolazione e l’autentica della firma sull’atto di vendita. Il passaggio di proprietà va fatto entro 60 giorni, la comunicazione di vendita entro 48 ore. Documenti del venditore. Documento di identità in corso di validità (carta d’identità o passaporto). Codice fiscale. Certificato di proprietà (CDP) — o Documento Unico (DU) per auto immatricolate dopo il 1° ottobre 2021. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Vendere auto: documenti necessari, procedura e consigli? Passaggio di proprietà auto: costo, documenti e procedura?Il passaggio di proprietà di un’auto costa in media 300-500 euro tra imposte, emolumenti ACI e bollo. Denuncia di successione: documenti e certificati necessari per la compilazioneLa perdita di una persona cara è un momento complesso non solo dal punto di vista emotivo, ma anche per gli adempimenti burocratici che seguono. Come vendere la tua auto su Subito Motori: consigli per un annuncio perfetto Vendere auto con leasing o finanziamento in corsoCambiare macchina prima di aver terminato di pagare il prestito o essere giunti alla conclusione del leasing è una situazione più comune di quanto si pensi. Molti automobilisti si chiedono se sia ... quattroruote.it Passaggio di proprietà auto: costo, documenti e procedura?Passaggio di proprietà auto: costa 250-500€ tra IPT e imposte. Documenti, procedura STA, tempi e come risparmiare. ilgiornaledigitale.it