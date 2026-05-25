La Corte dei Conti sta esaminando un pagamento di circa 2,2 milioni di euro effettuato dalla società di trasporto di Brindisi a un ex dipendente, che era stato licenziato e successivamente riassunto. La transazione riguarda il risarcimento riconosciuto a questa persona, che è cugino del presidente del Consiglio regionale. La verifica si concentra sulla legittimità di questa somma e sulla procedura adottata dalla società.

Ora la Corte dei Conti vuole vederci chiaro sul risarcimento-monstre che la Stp di Brindisi ha corrisposto a Toni Esperte, suo dipendente prima licenziato e poi riassunto. L’uomo è un ex consigliere comunale di Mesagne nonché cugino del presidente del consiglio regionale Toni Matarrelli. L’intricata vicenda giudiziaria è stata spiegata da ilfattoquotidiano.it, che ha anche rivelato un documento finora top secret: il verbale di conciliazione giudiziale firmato il 21 novembre 2025 tra Esperte e la presidente di Stp Alessandra Cursi, avvocato nonché moglie di Francesco Civino, l’ex capo di gabinetto di Matarrelli quando quest’ultimo era presidente della Provincia di Brindisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Corte dei conti indaga sulla transazione-monstre versata dalla società di trasporto brindisina al cugino del presidente del Consiglio regionale

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