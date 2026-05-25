La coppia dell’estate Raimondo Todaro finisce il GF Vip e scoppia la bomba | da non crederci

Durante l’Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, un bacio tra due ballerini durante l’esibizione di un artista ha attirato molte discussioni. L’episodio si è verificato sul palco e ha suscitato reazioni tra il pubblico e i media. Nel frattempo, un personaggio noto del mondo dello spettacolo ha concluso la partecipazione a un reality show e ha attirato l’attenzione con una notizia inattesa.

Un episodio avvenuto durante l’ Eurovision Song Contest 2026 ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media: nel corso dell’esibizione di Sal Da Vinci alla Wiener Stadthalle di Vienna, un bacio tra due ballerini sul palco è diventato rapidamente oggetto di discussione. I protagonisti della scena sono Marcello Sacchetta e Francesca Tocca. La sequenza coreografica ha generato reazioni e interpretazioni differenti, alimentando il dibattito sui social e nel mondo dello spettacolo. Intervenuto nel programma La Volta Buona, Sacchetta ha chiarito la natura dell’episodio, spiegando che si trattava di “era solo un bacio scenico”. La ricostruzione, secondo quanto riferito, sarebbe stata confermata anche da persone vicine al ballerino. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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