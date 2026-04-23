Nella Casa del Grande Fratello Vip si sono verificati nuovi scontri tra i concorrenti, con un episodio che ha coinvolto un’aspirante opinionista e un insegnante di danza. Durante una discussione, la Manzini è stata respinta dall’insegnante, scatenando un acceso confronto tra i presenti. La situazione ha così dato il via a una serie di polemiche che si aggiungono alle tensioni già presenti tra alcuni concorrenti, creando un’atmosfera sempre più frammentata all’interno della casa.

Tra tensioni sentimentali e nuove polemiche, il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più acceso. Protagonista delle ultime ore è Francesca Manzini, finita al centro di un doppio caso: da un lato il rifiuto sentimentale da parte di Raimondo Todaro, dall’altro le voci sempre più insistenti su presunte carenze nella sua igiene personale. Nella Casa di Cinecittà, i rapporti si complicano rapidamente e quello tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro non fa eccezione. L’imitatrice aveva manifestato apertamente interesse nei confronti del ballerino, arrivando a dichiarargli quanto la facesse stare bene. Tuttavia, Todaro ha chiarito senza troppi giri di parole di non ricambiare: «Ha un carattere troppo da amica, la mia ragazza ideale è molto diversa».🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip: Francesca Manzini respinta da Raimondo Todaro, scoppia l’“igiene-gate” nella Casa

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