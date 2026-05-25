La cantante ha partecipato al battesimo della figlia Beatrice, nata a gennaio. L’evento si è svolto durante un fine settimana, con il compagno presente. La cerimonia si è svolta a Roma.

È stato un weekend di festa per Anna Tatangelo. La cantante ha celebrato il battesimo della figlia Beatrice insieme al compagno Giacomo Buttaron i. Momenti preziosi e indimenticabili, condivisi anche sui social, tra le Storie di Instagram. Anna Tatangelo di nuovo mamma: i primi scatti della piccola Beatrice X Leggi anche › Anna Tatangelo è incinta. L’annuncio a sorpresa con foto del pancino. Ma chi è il padre? Anna Tatangelo, in festa per il battesimo della figlia Beatrice. Tra le immagini più belle, quella che ritrae la famiglia davanti alla torta, tra orsetti, palloncini e cupcake rosa. Alla festa per la piccola Beatrice c’erano gli affetti più cari della cantante, a partire dai fratelli Giuseppe, Maurizio e Silvia, e poi il primogenito Andrea, 16 anni, avuto dall’ex compagno Gigi D’Alessio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante e il compagno hanno battezzato Beatrice, nata lo scorso gennaio a Roma

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Anna Tatangelo, il battesimo da sogno della piccola Beatrice: la festa rosa e la torta spettacolare

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#AnnaTatangelo ha condiviso sui social alcune immagini dei festeggiamenti per il battesimo della piccola Beatrice, nata a gennaio. Nelle immagini la cantante e il compagno Giacomo Buttaroni, ex calciatore, tengono in braccio la piccola circondati da una t x.com

Di Provenza il mar ('La Traviata', Verdi, 1853) - Barítono, Mario Sereni - Subts. en español HD reddit

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