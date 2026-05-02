Treni 25 linee Trenord a indennizzo a gennaio e 17 a febbraio | Mai così male lo scorso anno

A febbraio 2026, diciassette linee di Trenord hanno attivato indennizzi per i clienti a causa di problemi di servizio, rispetto alle venticinque di gennaio. Questi dati rappresentano un aumento rispetto a tutto il 2025. La differenza tra i due mesi evidenzia un peggioramento delle condizioni di viaggio sulla rete ferroviaria gestita dall’azienda. I numeri si riferiscono alle linee coinvolte che hanno riconosciuto l’indennizzo agli abbonati.

Ben diciassette linee di Trenord su quarantadue a febbraio 2026 danno diritto all’indennizzo agli abbonati, erano state addirittura venticinque il mese precedente, due valori ben più alti rispetto a tutto il 2025. Sono numeri allarmanti, se si tiene conto che l’indennizzo, a differenza del “bonus”, cancellato dalla Regione a inizio 2024, prende in considerazione i ritardi sopra i quindici minuti, mentre lo standard di riferimento è ai cinque minuti. Nella comunicazione ufficiale, Trenord cita gli scioperi come causa principale, ma questa spiegazione non soddisfa i consiglieri regionali del PD Davide Casati e Jacopo Scandella. “Sono dati allarmanti – dichiarano gli esponenti dem – che segnano un inizio 2026 disastroso per i pendolari e gli utenti di Trenord.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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