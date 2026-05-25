Kennedy e la sfida alla Luna | il piano per battere l’URSS nello spazio
Il 25 maggio 1961, davanti al Congresso, il presidente degli Stati Uniti annunciò l’obiettivo di portare un uomo sulla Luna entro la fine degli anni Sessanta, con il ritorno sicuro sulla Terra. La proposta rappresentava una sfida tecnologica e politica per battere l’Unione Sovietica nello spazio. Quell’annuncio diede il via a un programma spaziale dedicato alla conquista del satellite naturale.
Il 25 maggio 1961, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy presentò davanti al Congresso un obiettivo che sembrava sfidare ogni limite tecnologico dell’epoca: inviare un essere umano sulla Luna e garantire il suo ritorno sicuro sulla Terra entro la fine del decennio. Questa decisione politica arrivò in un momento di estrema tensione per gli Stati Uniti, segnato dal primato raggiunto dall’Unione Sovietica nello spazio. Solo poche settimane prima della storica dichiarazione di Kennedy, il cosmonauta sovietico Jurij Gagarin aveva completato il primo volo orbitale della storia, confermando la supremazia tecnologica russa nel settore aerospaziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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