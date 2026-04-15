Senza nausea nello spazio | gli 11 sordi che salvarono la Luna
Nel 1958, undici volontari sordi provenienti dalla Gallaudet University di Washington, D.C., parteciparono a uno studio che permise di raccogliere dati fisiologici fondamentali per affrontare il problema del mal di movimento nello spazio. Questi dati furono determinanti per sviluppare strategie che consentirono di eliminare la nausea durante le missioni spaziali. La loro partecipazione contribuì a rendere possibili le future esplorazioni umane della Luna.
Nel 1958, undici volontari sordi della Gallaudet University di Washington, D.C., fornirono i dati fisiologici decisivi per superare il problema del mal di movimento nello spazio, rendendo possibili le future missioni umane verso la Luna. La storia dell'esplorazione spaziale è spesso narrata attraverso i successi tecnologici, ma le basi scientifiche su cui poggiano le moderne missioni come la recente Artemis II affondano le radici in un gruppo di uomini che, tra i 25 e i 48 anni, offrirono il pro .🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Le piantine di ceci sbarcano sulla Luna, ma riusciranno a sfamare gli astronauti nello spazio?
Artemis II: la rotta verso la Luna e la cruciale manovra TLI che segna il ritorno umano nello spazio profondoGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Il ritorno dell’uomo oltre l’orbita terrestre Dopo oltre 50 anni dalle missioni Apollo, la NASA riporta...