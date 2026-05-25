Karaoke night - canta che ti passa
Una serata karaoke si svolge con partecipanti che prendono il microfono per cantare, mentre il resto dell'evento prevede musica, risate e momenti di svago. L’evento si concentra sull’intrattenimento musicale e il divertimento collettivo, senza altre attività programmate. La partecipazione è aperta a tutti e l’atmosfera è informale e spensierata. La serata si svolge in un locale o spazio dedicato, con l’obiettivo di favorire il relax e il divertimento tra i partecipanti.
Prendi il microfono. Al resto pensa la serata. Karaoke, risate, canzoni e tanto divertimento insieme.Da ARTE, ristorante-pizzeria e galleria d’arte, il piacere della tavola incontra quello di stare insieme: pizza, cucina e dolci pensati per tutti, anche senza glutine, senza lattosio e vegani. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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