Karaoke night - canta che ti passa

Notizia in breve

Una serata karaoke si svolge con partecipanti che prendono il microfono per cantare, mentre il resto dell'evento prevede musica, risate e momenti di svago. L’evento si concentra sull’intrattenimento musicale e il divertimento collettivo, senza altre attività programmate. La partecipazione è aperta a tutti e l’atmosfera è informale e spensierata. La serata si svolge in un locale o spazio dedicato, con l’obiettivo di favorire il relax e il divertimento tra i partecipanti.