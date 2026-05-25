KNAUF compie 100 anni di vita nel 2032. Per questo ha varato il progetto K100, che rappresenta per il Gruppo Knauf molto più di una semplice roadmap strategica: è una vera e propria dichiarazione di intenti che definisce le ambizioni dell’azienda nel cammino verso il centenario. Nato come evoluzione delle precedenti direttrici strategiche, K100 sintetizza una visione di lungo periodo fondata su crescita sostenibile, innovazione e centralità delle persone, traducendo queste ambizioni in obiettivi concreti e misurabili. La strategia si articola in quattro pilastri: risorse umane, relazione con il cliente, sostenibilità e competitività. Sul fronte delle risorse umane, Knauf punta a consolidare il proprio posizionamento come datore di lavoro di riferimento, investendo in sicurezza, engagement e sviluppo delle competenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - K100, la roadmap disegnata per il futuro. La strategia del gruppo verso il centenario

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