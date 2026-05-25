K100 la roadmap disegnata per il futuro La strategia del gruppo verso il centenario
KNAUF ha annunciato il progetto K100, una strategia che definisce gli obiettivi dell’azienda in vista del suo centenario nel 2032. Il piano si configura come una roadmap che stabilisce le direzioni future del gruppo, senza includere dettagli specifici sulle azioni o sui traguardi. La iniziativa rappresenta una dichiarazione formale delle intenzioni dell’azienda riguardo al percorso di crescita e sviluppo nel prossimo decennio.
KNAUF compie 100 anni di vita nel 2032. Per questo ha varato il progetto K100, che rappresenta per il Gruppo Knauf molto più di una semplice roadmap strategica: è una vera e propria dichiarazione di intenti che definisce le ambizioni dell’azienda nel cammino verso il centenario. Nato come evoluzione delle precedenti direttrici strategiche, K100 sintetizza una visione di lungo periodo fondata su crescita sostenibile, innovazione e centralità delle persone, traducendo queste ambizioni in obiettivi concreti e misurabili. La strategia si articola in quattro pilastri: risorse umane, relazione con il cliente, sostenibilità e competitività. Sul fronte delle risorse umane, Knauf punta a consolidare il proprio posizionamento come datore di lavoro di riferimento, investendo in sicurezza, engagement e sviluppo delle competenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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