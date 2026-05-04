Ternana la stagione del centenario diventa un incubo | nubi dense sul futuro del club
La stagione del centenario della Ternana Calcio si è trasformata in un momento difficile per il club, con preoccupazioni sul suo futuro. Il 2 ottobre 2025, la società ha festeggiato i cento anni di attività, ma negli ultimi mesi sono emerse problematiche che hanno coinvolto la gestione e la situazione finanziaria. Le notizie di oggi evidenziano un quadro complesso, con situazioni legali e di mercato che rischiano di influenzare l’andamento della squadra.
Doveva essere una stagione indimenticabile per la Ternana Calcio. Il 2 ottobre 2025 la società di via della Bardesca aveva spento cento candeline, entrando ufficialmente nel club delle centenarie. Alle 21.55 di domenica 3 maggio, invece, si è conclusa un’annata da incubo, contraddistinta.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie correlate
Ternana, tra la sentenza su stadio-clinica, le scadenze federali e l'idoneità del ‘Liberati’ nubi sul futuro dei rossoverdi: gli scenariIn casa Ternana, per l’ennesima volta in questa stagione, le questioni extracampo tornano a prevalere sul calcio giocato, alimentando dubbi e...
Leggi anche: Ternana crisi senza fine: cambi di proprietà in serie e nubi sul futuro. La famiglia Rizzo verso il passo indietro
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Ternana, rossoverdi ai Play Off: avversario e regolamento; Pianese-Ternana 1-1, rossoverdi fuori dai Play Off; Playoff Serie C, dove vedere Pianese-Ternana: data, orario e diretta; Scheda squadra Ternana.
Rassegna stampa - La Nazione - Ternana, non basta il pari con la Pianese. Cala il sipario sulla stagione rossoverdeTernana, non basta il pari con la Pianese. Cala il sipario sulla stagione rossoverde titola La Nazione oggi in edicola. Di seguito l'estratto dell'articolo. ternananews.it
Pianese-Ternana 1-1, rossoverdi fuori dai Play OffUna qualificazione alla fase successiva è in palio al Comunale di Piancastagnaio tra Pianese-Ternana. Le due formazioni si affrontano per la terza volta in stagione. Nella stagione regolare pareggio a ... today.it
Ternana, l'annuncio sul futuro del club: "Ecco quanto serve per salvare la società" https://tinyurl.com/2jtn4pcj - facebook.com facebook
#RomaFemminile, rinascita completata: è Scudetto Le giallorosse di #Rossettini superano la Ternana 2-0 e si prendono il terzo tricolore in quattro anni. Tre Fontane gremito e in festa @LeoFrenquelli #ASRoma x.com