Ternana la stagione del centenario diventa un incubo | nubi dense sul futuro del club

Da ternitoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione del centenario della Ternana Calcio si è trasformata in un momento difficile per il club, con preoccupazioni sul suo futuro. Il 2 ottobre 2025, la società ha festeggiato i cento anni di attività, ma negli ultimi mesi sono emerse problematiche che hanno coinvolto la gestione e la situazione finanziaria. Le notizie di oggi evidenziano un quadro complesso, con situazioni legali e di mercato che rischiano di influenzare l’andamento della squadra.

Doveva essere una stagione indimenticabile per la Ternana Calcio. Il 2 ottobre 2025 la società di via della Bardesca aveva spento cento candeline, entrando ufficialmente nel club delle centenarie. Alle 21.55 di domenica 3 maggio, invece, si è conclusa un’annata da incubo, contraddistinta.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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