Ternana la stagione del centenario diventa un incubo | nubi dense sul futuro del club

La stagione del centenario della Ternana Calcio si è trasformata in un momento difficile per il club, con preoccupazioni sul suo futuro. Il 2 ottobre 2025, la società ha festeggiato i cento anni di attività, ma negli ultimi mesi sono emerse problematiche che hanno coinvolto la gestione e la situazione finanziaria. Le notizie di oggi evidenziano un quadro complesso, con situazioni legali e di mercato che rischiano di influenzare l’andamento della squadra.