È stato firmato un protocollo tra JDC e ONTM a Taranto per collaborare sulla tutela dell’ambiente marino nel Mar Ionio. L’accordo prevede attività di ricerca scientifica e progetti di sviluppo sostenibile. Nessuna delle parti ha comunicato dettagli specifici sui contenuti o le tempistiche delle iniziative. L’intesa si focalizza sulla tutela delle risorse marine e sulla promozione di pratiche sostenibili in area marittima.

Tarantini Time Quotidiano Tutela dell’ambiente marino, ricerca scientifica e sviluppo sostenibile. Sono questi i pilastri del protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi a Taranto tra Jonian Dolphin Conservation e ONTM – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, con l’obiettivo di rafforzare attività di monitoraggio, innovazione e valorizzazione della Blue Economy nel Mar Ionio. La firma dell’accordo è avvenuta nella sede Ketos della JDC, a Palazzo Amati, alla presenza del direttore generale di ONTM Federico Ottavio Pescetto, del presidente della Jonian Dolphin Conservation Vittorio Pollazzon, dell’ambassador e coordinatrice pugliese di ONTM Vladana Vujosevic e del delegato nazionale ed europeo alla portualità Sergio Prete. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - JDC e ONTM alleati per il futuro del Mar Ionio: siglato protocollo a Taranto

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