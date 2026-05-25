Jannik Sinner ha dichiarato che i tornei di tennis non si svolgono senza i giocatori e ha commentato la situazione di Alcaraz, affermando che deve avere pazienza. Alla vigilia del suo debutto al Roland Garros 2026, previsto per martedì sera contro un avversario francese, il tennista italiano si presenta a Parigi con il ruolo di grande favorito. La partita si giocherà sul campo centrale dello Stade Roland Garros.

Alla vigilia del debutto al Roland Garros 2026, previsto martedì sera sul Philippe-Chatrier contro il francese Clément Tabur, Jannik Sinner si presenta a Parigi con il peso e il prestigio del grande favorito. L’assenza di Carlos Alcaraz, costretto a rinunciare allo Slam parigino, cambia inevitabilmente gli equilibri del torneo, ma il numero uno del mondo ha scelto di affrontare il tema con lucidità e sensibilità, senza lasciarsi trascinare da facili considerazioni sul tabellone. Intervistato da Paris Match, l’altoatesino ha innanzitutto espresso vicinanza al rivale spagnolo, andando oltre la dimensione puramente sportiva. “ È una notizia davvero spiacevole. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner ribadisce: “Senza di noi i tornei non si fanno. Alcaraz? Deve avere pazienza”

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