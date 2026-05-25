Italposa doppio successo su Collecchio | il girone d’andata si chiude al secondo posto

L'Italposa ha ottenuto due vittorie consecutive contro Collecchio, chiudendo il girone d’andata al secondo posto in classifica. La prima partita si è conclusa con un punteggio di 6-0, mentre la seconda si è chiusa con un risultato di 7-1. Entrambe le gare sono state dominate dalla squadra locale, senza mai mettere in discussione l’esito.

L’Italposa chiude il girone di andata con uno sweep ai danni della Bertazzoni Collecchio. Le due gare, mai realmente in discussione, si sono concluse con i punteggi di 6-0 in gara 1 e 7-1 in gara 2. Le due vittorie consolidano il secondo posto in classifica alle spalle del Bollate, ora in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Doppio successo per l’Italposa contro la Lacomes New BollateNella seconda giornata di campionato di Serie A1 Softball, disputata nel giorno di Pasqua, si sono registrati due risultati positivi per l’Italposa...

OpenVolley Brindisi Femminile chiude il campionato al primo posto nel gironeOpenVolley Brindisi Femminile ha concluso il campionato al primo posto nel girone.

Temi più discussi: SOFTBALL: Forlì domina in Veneto e vola al secondo posto; A1 Softball, ottava giornata: sweep per Bollate, Forlì e Saronno, pari tra Macerata e Thunders; Trasferta perfetta per l'Italposa: lo sweep contro Rovigo vale il secondo posto in classifica; Softball A1: Collecchio, un doppio tonfo a Forlì archivia l’andata.

Per l'Italposa un ritorno al Buscherini da incorniciare: doppio shut out contro CaronnoCon questa doppia vittoria l’Italposa consolida il terzo posto in classifica. In testa resta imbattuto Bollate, che supera Rovigo con i punteggi di 2-1 e 9-1 ... forlitoday.it

Softball Serie A1, domani in campo. Italposa alla sfida più difficile: fa visita alla capolista BollateLa storica rivale è imbattuta dopo 10 gare. Forlì insegue con 7 vittorie e ha Cacciamani a forte rischio forfait. msn.com