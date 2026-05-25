Isola Bisentina riapre al pubblico | visite guidate tra storia natura e panorami sul Lago di Bolsena

L’Isola Bisentina riapre al pubblico con visite guidate che permettono di esplorare la sua storia, natura e i panorami sul Lago di Bolsena. Le visite sono organizzate per far conoscere le caratteristiche principali dell’isola, tra cui antiche strutture e paesaggi naturali. L’accesso sarà consentito in determinate giornate e con modalità che rispettano le normative vigenti. La riapertura mira a favorire l’afflusso di visitatori nel rispetto delle norme di sicurezza.

L’ Isola Bisentina riapre al pubblico con visite guidate pensate per scoprire uno dei luoghi più affascinanti del Lago di Bolsena. Tra natura, storia e panorami sull’acqua, l’esperienza permette di entrare in contatto con un patrimonio suggestivo, fatto di giardini, antichi edifici religiosi e scorci che raccontano il legame profondo tra l’isola e il paesaggio lacustre. Nel cuore del Lago di Bolsena, l’Isola Bisentina: un viaggio nel cuore del lago vulcanico più grande d’Europa. Un’escursione sul Lago di Bolsena non è davvero completa senza una navigazione verso le sue due isole, la Bisentina e la Martana, le “ perle vulcaniche” del territorio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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