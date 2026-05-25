Isola a valanga | stravince a Faenza con oltre il 60% Definito il nuovo Consiglio comunale

Notizia in breve

A Faenza, il centrosinistra ha ottenuto oltre il 60% dei voti, confermando Massimo Isola come sindaco per un secondo mandato. Il risultato definitivo ha portato alla definizione del nuovo Consiglio comunale. La vittoria è stata netta e ha sancito il mantenimento dell’attuale amministrazione. I dati ufficiali mostrano una differenza significativa rispetto alle altre liste, consolidando il successo del candidato uscente.