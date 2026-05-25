Isola a valanga | stravince a Faenza con oltre il 60% Definito il nuovo Consiglio comunale
A Faenza, il centrosinistra ha ottenuto oltre il 60% dei voti, confermando Massimo Isola come sindaco per un secondo mandato. Il risultato definitivo ha portato alla definizione del nuovo Consiglio comunale. La vittoria è stata netta e ha sancito il mantenimento dell’attuale amministrazione. I dati ufficiali mostrano una differenza significativa rispetto alle altre liste, consolidando il successo del candidato uscente.
Risultato definitivo a Faenza dove arriva una vittoria netta del centrosinistra che riconferma Massimo Isola per il secondo mandato da sindaco. Con tutte le 57 sezioni scrutinate, il candidato del campo largo ottiene il 62,22% e in pratica 'doppia' gli sfidanti: Gabriele Padovani (FdI, Faenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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