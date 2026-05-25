isinwheel Rolls Out 8th Anniversary Campaign in Europe with Special Offers on Electric Scooters
isinwheel ha avviato in Europa la sua campagna per l’8º anniversario, offrendo promozioni su scooter elettrici. La società, specializzata in soluzioni di mobilità elettrica, ha annunciato le offerte attraverso un comunicato stampa. La campagna include sconti e promozioni dedicate ai clienti europei, senza specificare dettagli sui modelli o le date di validità. L’azienda celebra così otto anni di attività nel settore della mobilità sostenibile con iniziative promozionali.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BERLIN, May 25, 2026 PRNewswire — isinwheel, a leading innovator in electric mobility solutions, is thrilled to announce the launch of its highly anticipated 8th Anniversary Campaign. Starting on May 28 and running through June 15, this special event celebrates eight years of innovation and growth. Since its establishment in 2018, isinwheel has rapidly expanded its global footprint, with Europe becoming a key market for its innovative electric scooters and bikes. To express gratitude to European consumers, isinwheel is offering exclusive discounts on its most popular models, reinforcing its commitment to providing high-quality, affordable, and sustainable transportation solutions. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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isinwheel Rolls Out 8th Anniversary Campaign in Europe with Special Offers on Electric ScootersBERLIN, May 25, 2026 /PRNewswire/ -- isinwheel, a leading innovator in electric mobility solutions, is thrilled to announce the launch of its highly anticipated 8th Anniversary Campaign. Starting on ... adnkronos.com