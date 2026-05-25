isinwheel rolls out 8th anniversary campaign in europe with special offers on electric scooters

Notizia in breve

isinwheel ha avviato in Europa la sua campagna per l’8º anniversario, offrendo promozioni su scooter elettrici. La società, specializzata in soluzioni di mobilità elettrica, ha annunciato le offerte attraverso un comunicato stampa. La campagna include sconti e promozioni dedicate ai clienti europei, senza specificare dettagli sui modelli o le date di validità. L’azienda celebra così otto anni di attività nel settore della mobilità sostenibile con iniziative promozionali.