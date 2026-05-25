Iran la Cnn avverte | Per Trump accordo con Teheran potrebbe rivelarsi più divisivo della guerra
La CNN avverte che un possibile accordo tra l'amministrazione americana e l'Iran potrebbe essere più divisivo della guerra. Secondo la rete, il compromesso in discussione appare molto distante e rischia di accentuare le tensioni internazionali. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell'intesa o sui negoziati in corso. La notizia si concentra sulle implicazioni politiche e sociali di un eventuale accordo tra le parti coinvolte.
Secondo l'emittente televisiva statunitense, infatti, il compromesso che si profila è ben distante dalla "resa completa" che il tycoon aveva inizialmente chiesto alla Repubblica Islamica e le domande che gli analisti si pongono sono due: l'attuale accordo sarà più stringente di quello siglato da Barak Obama e cestinato da Trump? Ma soprattutto, una volta firmato il documento, gli Stati Uniti si troveranno in una posizione migliore o peggiore nei confronti dell'Iran? I termini dell’accordo con l’Iranche stanno emergendo sono al di là “persino delle capacità diDonald Trumpdi trasformarli in un trionfo“. L’allarme arriva dallaCnn, che mostra scetticismo nei confronti dell’intesa a cui stanno lavorando Washington e Teheran nelle ultime ore, la quale potrebbe rivelarsi“più divisiva della guerra stessa“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Debate: Why are Trump and Hegseth claiming the Iran war is popular
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