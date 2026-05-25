La CNN avverte che un possibile accordo tra l'amministrazione americana e l'Iran potrebbe essere più divisivo della guerra. Secondo la rete, il compromesso in discussione appare molto distante e rischia di accentuare le tensioni internazionali. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell'intesa o sui negoziati in corso. La notizia si concentra sulle implicazioni politiche e sociali di un eventuale accordo tra le parti coinvolte.

Secondo l'emittente televisiva statunitense, infatti, il compromesso che si profila è ben distante dalla "resa completa" che il tycoon aveva inizialmente chiesto alla Repubblica Islamica e le domande che gli analisti si pongono sono due: l'attuale accordo sarà più stringente di quello siglato da Barak Obama e cestinato da Trump? Ma soprattutto, una volta firmato il documento, gli Stati Uniti si troveranno in una posizione migliore o peggiore nei confronti dell'Iran? I termini dell’accordo con l’Iranche stanno emergendo sono al di là “persino delle capacità diDonald Trumpdi trasformarli in un trionfo“. L’allarme arriva dallaCnn, che mostra scetticismo nei confronti dell’intesa a cui stanno lavorando Washington e Teheran nelle ultime ore, la quale potrebbe rivelarsi“più divisiva della guerra stessa“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, la Cnn avverte: “Per Trump accordo con Teheran potrebbe rivelarsi più divisivo della guerra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Debate: Why are Trump and Hegseth claiming the Iran war is popular

Notizie e thread social correlati

Iran, la guerra in diretta, Trump minaccia Teheran: “Accetti l’accordo o non rimarrà nulla”. CNN: “Pronta lista di obiettivi da colpire”Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a crescere con dichiarazioni minacciose da parte dell’amministrazione americana, che ha affermato di...

Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Distrutto il ponte più lungo in Iran, Trump esulta sui social: «Teheran faccia un accordo prima che sia troppo tardi»Venerdì 3 aprile si sono susseguite notizie sull'attacco di Stati Uniti e Israele in Iran, con un intervento che ha colpito una struttura ritenuta...

Temi più discussi: Guerra Iran Usa, le news: la frustrazione di Trump e le opzioni per un nuovo attacco; Trump e Netanyahu pronti a riprendere le ostilità contro l'Iran; Continua la mediazione Washington-Teheran, ma Hegseth avverte: Pronti all'azione. E Khamenei ordina che l'uranio resti in Iran; Iran, Rubio: Accordo già oggi ma Trump frena: Il tempo è dalla nostra parte, Teheran: Ostruzionismo Usa su rilascio asset.

La nuova proposta di pace per l'Iran provoca una chiamata tesa tra Trump e Netanyahu reddit

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran Usa, Teheran: 'Progressi su molte questioni ma accordo non imminente'. LIVE ... tg24.sky.it

Usa-Iran, Trump: Pronto l'accordo, negoziate le linee generali. E assicura: Hormuz sarà riaperto. Ma Teheran frenaIl presidente americano minaccia: Intesa o attacco. Poi sente al telefono i leader del Golfo: Annuncio a breve i dettagli. Nuova proposta da Teheran ... ilgiornale.it