Almeno 16 persone sono morte a causa delle alte temperature nel sud dell’India, in particolare nello stato del Telangana. Le temperature hanno superato i 45 gradi, contribuendo alle vittime dell’ondata di calore. La stagione estiva in questa regione ha già causato diversi decessi, secondo le autorità locali. Le condizioni di caldo estremo continuano a interessare l’area, con temperature elevate che persistono da settimane.

Almeno 16 persone sono morte a causa del caldo estremo nel sud dell’India, con il Telangana colpito duramente dall’ondata di calore che ha già causato diverse vittime dall’inizio della stagione estiva. Il bilancio dei decessi per colpi di calore è salito a 16 fin dalle prime fasi dell’estate in alcune zone meridionali del Paese. La crisi climatica sta colpendo con una forza senza precedenti diverse regioni, portando i termometri a toccare picchi insostenibili. Nello Stato del Telangana, la gravità della situazione ha spinto il Ministro delle Entrate, Ponguleti Srinivasa Reddy, a lanciare un appello urgente per garantire la massima vigilanza su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di proteggere la salute dei cittadini di fronte a temperature che non hanno precedenti storici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - India, l’afa estrema uccide: 16 morti e picchi oltre i 45 gradi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ondata di caldo in India, 16 morti per le temperature oltre i 45 gradi: moria di pesci a Nuova DelhiIn India, le temperature hanno superato i 45 gradi durante la settimana, causando 16 decessi.

Italia sotto l’afa: picchi termici e rischio temporali, l’estate non dà treguaL’Italia sta affrontando un’ondata di caldo intenso con temperature che hanno raggiunto picchi elevati e un aumento del rischio di temporali.

Caldo estremo in India, superati i 48 gradi a Barmer(METEOGIORNALE.IT) Sta facendo scalpore la clamorosa ondata di caldo precoce abbattutasi in India negli ultimi giorni e che rischia di non essere nemmeno l’unica di questo mese di maggio. Mentre in ... meteogiornale.it

Caldo. Iniziano l’estate e l’afa estrema, venerdì 21 giugno 8 città da bollino rossoAd Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma il livello di rischio salirà a 3, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone ... quotidianosanita.it