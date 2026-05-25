Incidente sulla A1 Direttissima tre camion coinvolti Traffico bloccato

Tre camion sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto al km 9,300 della galleria Val di Sambro sulla A1 Direttissima. Il sinistro ha provocato il blocco totale del traffico tra il bivio per la A1 Panoramica e Badia in direzione Firenze. Lunghe code si sono formate lungo tutta la tratta interessata. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Lunghe code sulla A1 Direttissima tra il bivio per la A1 Panoramica e Badia verso Firenze. La causa è un incidente, avvenuto al km 9 e 300 all’interno della galleria Val di Sambro nel quale sono rimasti coinvolti 3 camion. L’incidente ha causato sei chilometri di coda in costante aumento. Sul. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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INCIDENTE SHOCK AD APRILIA: CAMION SFONDA SPARTITRAFFICO E TRAVOLGE AUTO. DUE MORTI

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Scontro tra camion sull’A1: tre feriti e traffico bloccatoUn incidente si è verificato questa mattina sull'autostrada A1, coinvolgendo due camion che sono rimasti coinvolti in un impatto tra loro.

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? In #A1, in direzione Roma: 2 km di coda per un incidente (già risolto) tra il bivio A1-Var La Quercia e Badia (versante emiliano della Direttissima) #viabiliTOS x.com

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