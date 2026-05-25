Nel Sannio, si tengono i Riti Settennali dedicati alla Vergine Assunta di Guardia Sanframondi. Le celebrazioni si svolgono ogni sette anni e coinvolgono processioni e rituali religiosi che attirano numerosi partecipanti. La tradizione si ripete con cadenza regolare, mantenendo vive le pratiche religiose e culturali legate alla figura della Madonna. Le immagini mostrano le celebrazioni e i momenti più significativi di questa manifestazione religiosa.

Il mese di maggio è dedicato alla Madonna, la mamma per eccellenza, e non possiamo non raccontare di uno dei più sentiti culti del Sannio beneventano: la Vergine Assunta di Guardia Sanframondi, attorno alla cui figura si basa la più sentita manifestazione di devozione e penitenza, i Riti Settennali. Una modesta statua lignea, eppure fine ed elegante, con i tratti delicati. È ubicata in una nicchia in fondo alla navata centrale del Santuario mariano guardiese, basilica pontificia di Guardia Sanframondi, sotto a un maestoso baldacchino settecentesco. La nicchia è sempre illuminata, una luce che avvolge ogni devoto.Maria è in atto benedicente, con il suo Bambino in braccio: guarda dritto negli occhi di chi le fa visita, in una commovente scena di comunione verso il fedele. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: la Vergine Assunta di Guardia Sanframondi e i Riti Settennali

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