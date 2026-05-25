Il ristorante, dopo vent’anni, cambia nome e gestione. La nuova attività presenta un locale rinnovato e un menu aggiornato, senza più l’antico staff. La stella Michelin assegnata in passato non è più riconosciuta. La riapertura avviene con un nuovo marchio e senza riferimenti alle precedenti insegne. La clientela viene informata della trasformazione attraverso comunicazioni ufficiali. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sui nuovi indirizzi.

È un Imàgo tutto nuovo quello che saluta la primavera. Il ristorante una stella Michelin (ma da anni chiaramente meritevole del raddoppio) in cima all’hotel Hassler di Roma ha subito nei mesi precedenti un profondo restyling curato dall’architetto Marini Leandri che ha reso la cucina di Andrea Antonini ancora più protagonista, ponendola al centro della sala, a fare non facile concorrenza allo spettacolare panorama sui tetti di Roma che si gode dalle grandi finestre e che soprattutto al momento del tramonto assume risvolti cinematografici. Ed Error15 si chiama il menu che ho avuto la fortuna di provare qualche giorno fa e che lo stesso chef romano così presenta: “Error 15 nasce da una riflessione molto semplice: in cucina l’errore non è mai davvero un fallimento, ma spesso l’inizio di qualcosa di nuovo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Imàgo si reinventa dopo vent’anni all’insegna dell’errore

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