Il Volo dell’Angelo si celebra in diverse nazioni, tra cui Italia, Spagna, Ecuador e Filippine, durante periodi come Pentecoste e Pasqua. La tradizione coinvolge varie comunità religiose e si svolge in luoghi diversi, dal Cilento alle regioni andine dell’Ecuador. La celebrazione rappresenta un rito religioso diffuso in molte parti del mondo cattolico, con modalità e dettagli che variano da paese a paese.

Da Pentecoste alla Pasqua, dal Cilento alle Ande ecuadoriane: viaggio in una delle tradizioni religiose più suggestive e diffuse del mondo cattolico. Bambini-angeli sospesi nel cielo per annunciare un miracolo. Quando si parla di Volo dell’Angelo, il pensiero corre subito a Giugliano. Ogni anno, durante la settimana di Pentecoste, una bambina vestita d’angelo viene sospesa a decine di metri d’altezza e sorvola la folla in onore della Madonna della Pace. Le immagini diventano virali sui social, alimentando devozione e polemiche. Ma il Volo dell’Angelo, in realtà, non si fa solo a Giugliano. È una tradizione molto più antica e molto più diffusa di quanto si pensi: attraversa l’Italia meridionale, sopravvive in alcuni angoli della Spagna, è arrivata fino alle Filippine e perfino sulle Ande dell’Ecuador. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Il Volo dell’Angelo non si fa solo a Giugliano: il rito unisce Italia, Spagna, Ecuador e Filippine

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