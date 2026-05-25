Il violinista Giuliano Carmignola in concerto a Bari tutto bachiano intitolato Silentium
Martedì 26 maggio alle 20.30, nella Basilica di San Nicola a Bari, si tiene il concerto del violinista Giuliano Carmignola, che esegue un programma interamente dedicato a Bach. L'evento fa parte della trentunesima stagione musicale del Collegium Musicum, con la direzione artistica di Rino Marrone. La performance si svolge in una location storica e religiosa, con un repertorio dedicato esclusivamente al compositore tedesco.
Martedì 26 maggio, alle 20.30, nella Basilica di San Nicola di Bari prosegue la trentunesima stagione musicale del Collegium Musicum, con la direzione artistica di Rino Marrone. «Silentium. Tra cielo e terra, il suono di Johann Sebastian Bach» è il titolo di una serata che vedrà protagonista come. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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