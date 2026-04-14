Perpich violinista e Govoni pianista concerto sinfonico delle due giovani soliste

Al Teatro Comunale di Ferrara, il Conservatorio Frescobaldi organizza un concerto sinfonico giovedì 16 alle 20. La serata vede protagonisti due giovani solisti: una violinista e una pianista. Perpich e Govoni, rispettivamente, interpreteranno brani scelti per l’occasione. L’evento si inserisce nel ciclo di concerti tradizionali del teatro e coinvolge studenti e insegnanti del conservatorio.

Il Conservatorio Frescobaldi protagonista al Teatro Comunale di Ferrara con il tradizionale concerto sinfonico, in programma giovedì 16 alle 20.30. Quest’anno torna la formula del concerto per solisti e orchestra, appuntamento che dà la possibilità ad alcuni studenti selezionati del Conservatorio.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Concerto sinfonico, due giovani soliste protagoniste con l’orchestra del 'Frescobaldi'Il Conservatorio ‘Frescobaldi’ protagonista al Teatro Comunale di Ferrara con il tradizionale concerto sinfonico, in programma giovedì 16 alle 20.