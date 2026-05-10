Oro a 4.659 dollari | balzo del 2% dopo il calo di dollaro e greggio

Oggi il prezzo dell'oro ha raggiunto i 4.659 dollari, con un incremento del 2% rispetto alla giornata precedente. Il rialzo si è verificato dopo un calo del dollaro e dei prezzi del petrolio, che ha portato gli investitori a rivolgere l'attenzione verso il metallo prezioso. Nel frattempo, la stabilità nello Stretto di Hormuz continua a essere monitorata, dato che potrebbe influenzare i costi energetici e, di conseguenza, i mercati finanziari.

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? Punti chiave Perché il crollo del petrolio sta spingendo gli investitori verso l'oro?. Come influirà la stabilità nello Stretto di Hormuz sui prezzi energetici?. Cosa determinerà il prossimo movimento delle banche centrali sui tassi?. Perché il deprezzamento del dollaro favorisce l'acquisto di metalli preziosi?.? In Breve WTI scende sotto 90,16 dollari e Brent cala dell'11% a 97,74 dollari.. Trattative USA-Iran sullo Stretto di Hormuz favoriscono la ripresa delle borse asiatiche.. Calo energetico riduce rischi inflazione e possibili tagli ai tassi delle banche centrali.. Contratti future dell'oro raggiungono i 4.669 dollari con un aumento del 2,21%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oro a 4.659 dollari: balzo del 2% dopo il calo di dollaro e greggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dollaro in calo: oro vola oltre i 5000 dollari, rifugio sicuroL’attuale incertezza economica globale, alimentata da tensioni geopolitiche e dalla volatilità del dollaro, sta spingendo gli investitori a... La Borsa punta tutto sul dollaro: l'oro in retro fino a 4.500 dollariLa guerra in Iran ha colpito anche uno dei simboli della sicurezza finanziaria globale: l'oro, che dallo scoppio del conflitto ha perso il 14,6%...