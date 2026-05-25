Il test di credibilità dei governi Ue su Ucraina e Israele

Notizia in breve

Tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, i ministri degli Esteri dei 27 Paesi dell’Unione Europea si riuniranno a Limassol, a Cipro, in un incontro informale. La sessione prevede un test di credibilità sui governi riguardo alle politiche su Ucraina e Israele. La discussione sarà dedicata a temi legati alla situazione nei due paesi e alle risposte europee. La riunione si svolgerà in un clima di confronto diretto tra i rappresentanti degli Stati membri.