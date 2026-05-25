Il silenzio ritrovato | dove la storia incontra il benessere nella Montagnola Senese

Notizia in breve

Un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita in una proprietà rurale nella Montagnola Senese. La scoperta è avvenuta da parte di un familiare che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.