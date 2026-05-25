Il silenzio ritrovato | dove la storia incontra il benessere nella Montagnola Senese

Da liberoquotidiano.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita in una proprietà rurale nella Montagnola Senese. La scoperta è avvenuta da parte di un familiare che ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

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?Ci sono luoghi in cui la geografia smette di essere una semplice coordinata spaziale e diventa uno stato d’animo. Per comprenderlo appieno, occorre lasciare le grandi arterie asfaltate che collegano il nord e il sud della Toscana, superare il profilo inconfondibile delle torri di Siena e addentrarsi laddove la vegetazione si fa fitta, quasi impenetrabile, sul versante orientale della Montagnola Senese. È qui, nel comune di Sovicille, che si trova Stigliano, un minuscolo borgo medievale che custodisce, come uno scrigno di pietra calcaree e alberi secolari, il Relais Le Macine. Un tempo roccaforte militare, oggi raffinato relais, questa struttura rappresenta la sintesi perfetta di quella che gli anglosassoni definiscono heritage hospitality: l’arte di accogliere il viaggiatore contemporaneo all’interno della storia viva. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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