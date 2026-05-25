Il referendum è stato un caso a parte | alle comunali l’affluenza continua a scendere

Notizia in breve

Alle elezioni comunali, l’affluenza alle urne continua a calare, segnando un trend negativo rispetto alle consultazioni precedenti. Il dato, ufficiale, mostra una diminuzione di partecipazione rispetto alle tornate elettorali passate, con un numero di cittadini che si sono recati ai seggi inferiore rispetto al passato. Il referendum, invece, si è distinto come un evento a parte, con modalità e risultati che hanno attirato meno attenzione.