Il Real Madrid si è inserito nella lista delle squadre interessate al difensore dell’Inter, che include anche il Barcellona. La cifra richiesta per il trasferimento di Bastoni è stata descritta come “senza senso”. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su offerte o trattative in corso. La situazione rimane invariata, con l’interesse di grandi club europei che continua a circolare attorno al giocatore.

Le ultime sul futuro del difensore dell’Inter Il Real Madrid si sarebbe aggiunto al Barcellona tra le pretendenti al cartellino di Alessandro Bastoni. Il prossimo allenatore delle ‘Merengues’ sarà un certo José Mourinho, il quale in estate sarà chiamato a sciogliere le riserve su Nico Paz: resta a Valdebebas o può riandare via? Nel secondo caso, i nerazzurri andrebbero all’assalto con una proposta molto importante. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it Tornando a Bastoni, l’operazione risulta essere complessa per entrambe. Il Barça già da ora sa di non avere le risorse: Deco pensavasperava di poter chiudere intorno ai 50 milioni, una cifra che non rispecchia il valore reale del classe ’99. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Real Madrid oltre al Barcellona: “Cifra senza senso per Bastoni”

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Real Madrid Epic Counter Attack Vs Barcelona

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