Un giovane di 20 anni utilizza TikTok per avvicinare i coetanei alla politica. Condivide video in cui spiega temi e questioni politiche in modo semplice e diretto. Il suo intento è mostrare le proprie passioni e coinvolgere altri giovani in discussioni di attualità. Attraverso brevi clip, cerca di rendere più accessibili argomenti spesso considerati complessi o distanti.

"Il mio obiettivo è semplice: condividere ciò che mi appassiona". Domenico Zannetti, reggiano di 20 anni e studente universitario di Medicina a Unimore, ha un profilo TikTok chiamato ‘Quartier Generale’ dove è riuscito a incanalare questa sua energia non solo per sé stesso ma anche per gli altri, soprattutto i suoi coetanei. Quando ha aperto il suo canale? "Il mio primo profilo l’ho aperto circa due anni e mezzo fa, ma all’epoca non avevo ancora capito bene come funzionassero certi meccanismi. Solo da circa sei mesi ho deciso di ricominciare con una consapevolezza diversa, anche se conciliare tutto con le sessioni d’esame non è semplice". Tra i suoi campi di interesse principali ci sono la medicina e la musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ‘Quartier Generale’: "Cerco di avvicinare i miei coetanei alla politica su TikTok"

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Uyêns mother has been arrested. Will she be imprisoned or not

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