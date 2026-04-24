William visita quartier generale Jaguar TCS Racing focus su innovazione
Il principe William ha visitato ieri il quartier generale di Jaguar TCS Racing, un'occasione per conoscere da vicino le attività del team britannico nel settore delle vetture elettriche da corsa. Durante la visita, sono stati mostrati aspetti legati alle tecnologie utilizzate e ai processi di sviluppo delle monoposto. L'incontro si è concentrato sulle strategie del team in vista delle competizioni future e sugli investimenti nel campo dell’innovazione tecnologica.
(Adnkronos) – E' stata una visita all'insegna dell'innovazione quella che ieri il principe Willam ha compiuto al quartier generale tecnico di Jaguar TCS Racing, per approfondire la conoscenza dell'approccio del team britannico all'elettrificazione e alla competizione. Nel corso della visita, al principe del Galles è stato illustrato il processo di progettazione, sviluppo e produzione interna. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
India e AMD: 200MW per un’AI sovrana, sfida a NVIDIA e TCS accelera l’innovazione tecnologica.L'India punta a rivoluzionare il suo settore tecnologico con un investimento massiccio in infrastrutture di intelligenza artificiale.
Iran, ancora raid Usa e israeliani su Teheran: colpiti un ospedale e il quartier generale dei Pasdaran. Missili contro Gerusalemme e Tel Aviv. Trump: «Parlerò coi nuovi leader». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai
Contenuti e approfondimenti
Argomenti più discussi: L'esperienza del Principe William in Jaguar prima dell'era GEN4; Il principe Louis festeggia il compleanno con una nuova foto; 25 aprile con temperature record, l’esperto meteo: Italia baciata dal sole; Trump: Iran nel caos, non ho fretta: non userò armi nucleari. Israele-Libano, tregua di altre 3 settimane.
offerte attive per tutte le vostre cerimonie e feste adultiii e bimbi che aspetti approfitta ora delle nostre promooo super.... 320 876 5845 william visita la pagina Facebook willy e vale Animations e sfruttare ora l offerta.... scegli il top... - facebook.com facebook
In occasione della visita ufficiale del Presidente della Repubblica del #Kenya, William Ruto, CDP ha partecipato al Forum Imprenditoriale Italia-Kenya, promosso da @ItalyMFA e da @ITAtradeagency, tenutosi a Roma. CDP e la @KeEquityBank hanno fir x.com