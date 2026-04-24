William visita quartier generale Jaguar TCS Racing focus su innovazione

Il principe William ha visitato ieri il quartier generale di Jaguar TCS Racing, un'occasione per conoscere da vicino le attività del team britannico nel settore delle vetture elettriche da corsa. Durante la visita, sono stati mostrati aspetti legati alle tecnologie utilizzate e ai processi di sviluppo delle monoposto. L'incontro si è concentrato sulle strategie del team in vista delle competizioni future e sugli investimenti nel campo dell’innovazione tecnologica.