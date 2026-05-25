Il progetto da 100mila euro per dare una nuova casa ristrutturata alle associazioni

Un investimento di 100.000 euro è stato destinato alla ristrutturazione di un edificio che ospita associazioni nella zona di Giussano. I lavori prevedono interventi di riqualificazione per rendere l’immobile più funzionale e adeguato alle attività associative. La cifra copre i costi di ristrutturazione e miglioramento degli spazi. La struttura continuerà a essere un punto di riferimento per le organizzazioni locali e non solo, senza modificare la destinazione d’uso dell’edificio.

Centomila euro di lavori per portare a nuova vita il punto di riferimento per le associazioni di Giussano e non solo. Sono quelli che partiranno prossimamente a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo per l’intervento di manutenzione straordinaria dello stabile comunale “La Stazione”. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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