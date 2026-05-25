Il piccolo parterre dei Giardini Reali di Monza torna a nuova vita

Da monzatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il piccolo Parterre dei Giardini Reali di Monza sta per essere riqualificato e riaperto.

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Il piccolo Parterre, o Giardino a Meridione, dei Giardini Reali di Monza sta per tornare a nuova vita. Nella porzione meridionale dei Giardini Reali infatti sono in corso di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria che porteranno ad una rinascita di quello che è stato anche il giardino. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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