Il piccolo parterre dei Giardini Reali di Monza torna a nuova vita

Il piccolo Parterre dei Giardini Reali di Monza sta per essere riqualificato e riaperto.

Il piccolo Parterre, o Giardino a Meridione, dei Giardini Reali di Monza sta per tornare a nuova vita. Nella porzione meridionale dei Giardini Reali infatti sono in corso di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria che porteranno ad una rinascita di quello che è stato anche il giardino. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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